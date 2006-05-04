Черновецький взяв собі радника

11:35, 04 травня 2006
Політика
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Ним став спеціаліст з аграрних питань

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив своїм позаштатним радником президента Української аграрної конфедерації Леоніда КОЗАЧЕНКА.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

На цій посаді Л.КОЗАЧЕНКО опікуватиметься питаннями залучення інвестицій у розвиток м. Києва, забезпечення столиці продовольством, налагодження взаємодії з громадськими організаціями тощо.

Як повідомляв УНІАН, екс-віце-прем’єр-міністр з питань АПК Л.КОЗАЧЕНКО є позаштатним радником Президента України (з 02.2006).

 

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