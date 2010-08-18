Партія регіонів ставить мету очолити райради в Києві

«Інформація, що недавно з`явилася в ЗМІ, про те, що Партія регіонів планує ліквідувати райони і, відповідно, районні ради Києва з метою відміни виборів у столиці восени цього року, не відповідає дійсності. Ми не збираємося ліквідовувати райони, а ставимо собі мету очолити райради», - заявив керівник прес-служби Київської міської організації Партії регіонів Костянтин ТРИФОНЕНКО.

Про це мовиться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київською міськорганізацією ПР.

К.ТРИФОНЕНКО підкреслив, що столична партійна організації активно готується до виборчої кампанії.

«Міська організація Партії регіонів активно готується до виборчої кампанії по виборах депутатів у райради Києва. У зв`язку з тим, що вона розпочинається у вересні і згідно із законом агітація дозволена з моменту початку виборчої кампанії, то і наочна агітація Партії регіонів на вулицях міста на сьогодні не ведеться», - сказав К.ТРИФОНЕНКО.

Також керівник прес-служби Київської міської організації Партії регіонів заявив, що поява такої інформації пов`язана з рейтингом Партії регіонів в Києві, що зростає, і бажанням опонентів очорнити партію в очах виборців.

«Деякі політичні сили розпочали виборчу кампанію раніше законних термінів. І почали її з, так званої, чорнушки в пресі. Чесно провести вибори хочуть не всі, а оскільки завдяки діям нинішнього в.о. глави КМДА Олександра ПОПОВА рейтинг Партії регіонів в Києві зростає, то вони вирішили запустити цю інформації, щоб очорнити партію в очах виборців», - вважає К.ТРИФОНЕНКО.