КВУ: новий закон про місцеві вибори - злочин проти виборця

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає новий закон про місцеві вибори «злочином проти виборця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він сказав в ефірі телеканалу.

«Це найгірший закон про вибори, починаючи з 96-го року», – заявив він.

На думку О.ЧЕРНЕНКА, ухваливши цей закон, «влада парканом відгородилася від громадськості» як української, так і міжнародної. «Це вже інша справа, коли газ перекриють… Коли це вдарить по кишені тих, хто при владі, тоді вже будуть реагувати», – вважає він.

Водночас Голова правління КВУ не вважає нинішню ситуацію в Україні диктатурою або авторитарним режимом, однак констатує, що «…спостерігається велике бажання певних владних осіб іти по цьому шляху. І це – небезпечно».

Також О.ЧЕРНЕНКО вважає, що не варто розглядати місцеві вибори крізь призму того, що Партія регіонів візьме владу на місцях. «Це буде кілька тисяч локальних змагань… Конкурують на місцях між собою фінансово-економічні місцеві угруповання, назвемо їх кланами. Вони намагатимуться максимально не допустити опозицію», – зазначив Голова КВУ, наголосивши, що «внутрішня конкуренція дуже сильно проявиться на місцевих виборах».

Крім того, О.ЧЕРНЕНКО прогнозує, що на місцевих виборах журналісти будуть «більше заангажовані», хоча зароблятимуть менше. «Гроші платити не будуть. Власник конкретного місцевого ЗМІ має конкретні економічні інтереси. Тож даватиме свій ресурс як внесок у (виборчу - УНІАН) кампанію», – сказав він.

У контексті розмови про місцеві вибори він прокоментував ситуацію, що склалася довкола ТРК «Чорноморська» у Криму. За словами О.ЧЕРНЕНКА, вона «нагадує «розборку» дев’яностих». «Те, що це робиться грубо, без красивого прикриття, доказує, що мало часу до виборів», – підкреслив Голова КВУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Комітет з моніторингу свободи преси у Криму звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, у якому висловив занепокоєння тиском, що чиниться на найбільшу і найстарішу у Криму приватну телерадіокомпанію ТРК «Чорноморська», та закликав взяти під контроль ситуацію довкола каналу.

Комітет розцінює як загрозу свободі слова арешт майна ТРК, який, за словами керівників телерадіокомпанії, здійснений на підставі кримінальної справи, до якої канал не має відношення.

Комітет вважає, що спроби обмежити чи ускладнити діяльність телеканалу напередодні місцевих виборів можуть «суттєво вплинути на право кримчан і севастопольців отримувати всю повноту інформації для того, щоб зробити усвідомлений вибір».

«Залишаючись однією з найпопулярніших в Криму телерадіокомпаній, «Чорноморка» посідала особливе місце на політизованому ринку кримських мас-медій. Часто критично висвітлюючи дії влади України, Автономної республіки Крим і Севастополя, ця телерадіокомпанія таким чином забезпечувала повноту всього політичного спектру думок в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Комітет з моніторингу свободи преси у Криму також звернувся з проханням про підтримку до українських і міжнародних правозахисних організацій.