Янукович хоче, щоб Ющенко зустрічався з суддями КС у його присутності

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО для уникнення розмов про тиск на Конституційний Суд має проводити зустріч з суддями КС за участю голови Верховної Ради та прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні перед початком засідання уряду.

«Я і сьогодні хотів би сказати: для того, щоб зняти ці питання і це не виглядало як тиск будь-якої інституції влади, краще такі зустрічі проводити Президенту, голові Верховної Ради і прем’єр-міністру спільно, оскільки цей процес торкається всіх гілок влади. Тоді будуть зніматися будь-які питання, пов’язані з тиском на КС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що така пропозиція буде внесена для голови КС, щоб наступна зустріч, якщо вона необхідна, проводилась у такому складі.

На переконання прем’єра, треба розглянути питання щодо створення умов для роботи КС.

“Тобто, ті політичні процеси, які зараз йдуть у державі, вони, умовно кажучи, заганяють КС в досить складне становище, тому що накопичуються справи, технологія розгляду цих питань потребує багато часу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В той же час він зазначив, що багато справ є «надуманими» і велику частину можна вирішити політичним шляхом, а не в КС.

На думку глави уряду, це питання треба обговорювати для того, щоб не перевантажувати Конституційний Суд і створювати умови для його роботи, щоб будь-який тиск на суддів був неможливим.

Як повідомлялося, 26 березня представники фракції Партії регіонів заявили, що Президент В.ЮЩЕНКО викликав до себе суддів Конституційного Суду, і назвали це тиском на суддів з боку глави держави.

Зокрема, депутат Григорій ІЛЛЯШОВ заявив, що «Президент не мав права цього робити. Це - форма тиску на суддів при здійсненні ними своїх повноважень».

Також заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ додав, що Президент України може проводити консультації та наради тільки зі своїм представником у КС.

Між тим 27 березня В.ЮЩЕНКО за ініціативи суддів КС провів з ними зустріч. На ній глава держави, зокрема, висловив упевненість, що діяльність Конституційного Суду залишатиметься поза політикою. В.ЮЩЕНКО закликав суддів КС невідкладно розглянути та вирішити питання, що набули суспільного розголосу.

У свою чергу юристи та політики висловили переконаність, що Президент України має право зустрічатися з суддями КС.

Зокрема, член Вищої ради юстиції України, голова Всеукраїнської юридичної ради Союзу юристів України Степан ГАВРИШ відзначив, що “Президент як гарант Конституції, як гарант незалежності і суверенітету, має право на те, щоб визначати власну позицію і вислуховувати позицію будь-якого конституційного органу, включаючи Конституційний Суд”.