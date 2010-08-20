Діденко «емоційно» намагався пояснити судді, що вона суддя

Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня термін утримання під вартою колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів адвокат І.ДІДЕНКА Ігор СТЕПАНОВ.

Він сказав, що адвокати І.ДІДЕНКА дізналися про те, що сьогодні відбудеться засідання суду, на якому розглядатиметься продовження запобіжного заходу, тільки за півгодини до його початку.

Водночас І.СТЕПАНОВ відзначив, що до терміну закінчення запобіжного заходу залишалося ще багато часу. «Це було дня нас як сніг на голову. Ми бігли до цього суду з усіх кінців міста», - сказав він, підкресливши, що суддя погодилася не розглядати цю справу без присутності адвокатів.

«Засідання, як завжди, відбувалося у вигляді фарсу. Оголосили формальне подання прокурора, були наші заперечення, виступив ДІДЕНКО, намагаючись в своїй емоційній промові пояснити судді, що вона суддя», - сказав І.СТЕПАНОВ.

Як відзначив адвокат, І.ДІДЕНКО під час засідання суду намагався пояснити, що немає підстав залишати його під арештом, оскільки за весь час після його затримання його було викликано на два допити.

І.СТЕПАНОВ припустив, що за той час, на який продовжили арешт І.ДІДЕНКА, його «викличуть ще на пару питань».

І.СТЕПАНОВ відзначив, що адвокати мають намір подати апеляцію на сьогоднішнє рішення суду, проте він не впевнений, що цю апеляцію буде задоволено.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 12 липня обрав щодо І.ДІДЕНКА запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, може перешкоджати слідству, тому з метою попередження таких дій, суд виніс ухвалу про його арешт.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено щодо нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.