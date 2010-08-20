До нової київської влади вже визрівають неприємні запитання

Виконання столичного бюджету і соціальних програм знаходиться під загрозою через необдумані заяви столичних чиновників. Про це в своєму інтерв`ю "Фактам" заявив Роман Ярошенко, голова бюджетної комісії Київради.

«Станом на сьогодні ми маємо колосальне недовиконання по всіх статтях бюджетних надходжень. Тому необдумані заяви представників місцевої влади надзвичайно небезпечні - вони можуть відлякати інвесторів, які розглядають можливість придбання комунального майна або муніципальних цінних паперів», - заявив в своєму інтерв`ю Ярошенко.

Депутат акцентував увагу на тому, що, «кожна недоотримана гривня доходів міського бюджету - це недофінансовані соціальні виплати, невідремонтовані під`їзди, голодні пацієнти в лікарнях». В той же час, він вважає, що приватизація сприяє підвищенню ефективності господарювання: «Мені, наприклад, невідомі приклади зі світової практики, де б державні підприємства були ефективніші, ніж ринкові, в таких галузях, наприклад, як харчова промисловість чи будівництво»

Роман Ярошенко говорить про те, що погіршення інвестиційного клімату в Києві є показником роботи всієї країни. «Ніколи ще розкручування теми реприватизації не приносило позитивних результатів», - підкреслив голова бюджетної комісії. За словами Романа Ярошенка, більше всіх страждають найбільш соціально-значимі галузі міського господарства. «Столичне ЖКГ - одна з основних статтей витрат міського бюджету. У цій галузі терміново потрібні реформи. Але відбулися кадрові зміни в КМДА. Що в результаті? Вся реформа, як бачимо, звелася до підвищення комунальних тарифів, які до останнього часу, не зважаючи на всі труднощі, були найнижчими в країні. За час, що пройшов з моменту появи в міськадміністрації «нових облич» вперше за свою історію існування зупинилася київська ТЕЦ. Без гарячої води залишилося 30 % київських будинків, сотні тисяч киян!!!... На жаль, в центрі уваги знову опинилися земля, комунальна власність, а не підготовка до зими, проблеми з громадським транспортом, те, що міський бюджет не в змозі виплачувати надбавки до пенсій і зарплат бюджетників. Знову розмови про політику замість реальних справ», - обурений Ярошенко.

Враховуючи ситуацію, що склалася, голова бюджетної комісії Київради найближчим часом планує провести засідання комісії, на яке будуть запрошені заступники мера і представники ЗМІ і на якому «будуть поставлені безпристрасні запитання: про те, які реформи чекають ЖКХ, за рахунок яких ресурсів буде забезпечено підтримку тарифів на максимально низькому рівні, як це було до теперішнього часу, і так далі. Ми налаштовані на те, щоб одержати максимально чіткі відповіді і нарешті побачити план заходів щодо наповнення київського бюджету».

Раніше повідомлялося, що загальний обсяг витрат бюджету Києва на 2010 рік становить 16,118 млрд гривень з урахуванням субвенцій, зокрема витрати загального фонду бюджету - 13,535 млрд гривень, витрати спеціального фонду - 2,567 млрд гривень.