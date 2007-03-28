Ющенко і Янукович обговорили підготовку нової угоди між Україною і ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорили підготовку нової угоди між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив В.ЯНУКОВИЧ після закінчення зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ у Секретаріаті Президента, де обговорювалися результати візиту глави уряду до Брюсселю.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що вони обмінялися думками, як координувати роботу Міністерства закордонних справ, Секретаріатів Президента та Кабміну.

Прем’єр також повідомив, що було обговорено механізми гармонізації дій влади. «У нас є спільні точки зору щодо цього», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня у Брюсселі офіційно розпочалися переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну зараз угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року.

2 квітня розпочнеться другий раунд переговорів щодо нової угоди між Україною та ЄС.