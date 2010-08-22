Українська партія зібрала прикарпатську організацію на віче

Сьогодні Івано-Франківська крайова організація Української партії на святковому віче з нагоди 19-ї річниці Незалежності України в обласному центрі презентувала свою політичну силу.

Як передає кореспондент УНІАН, на віче прибули члени і прихильники Української партії з усіх районів і міст Прикарпаття. На початку віча зачитали клятву члена партії.

Професор міжнародного інституту при ООН Богдан СУШИНСЬКИЙ наголосив, що на 19-му році Незалежності Україна «перебуває в ситуації, як на останньому рубежі, коли знову треба її боронити». Він закликав об’єднатися усім патріотам навколо Української партії, щоб «вся Україна відчула, що прийшла нова політична сила, яка забезпечить гідне майбутнє незалежної України».

Доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор КОВАЛЬ назвав сьогоднішній день «першим днем до президентського Олімпу лідера Української партії Ігоря НАСАЛИКА». За його словами нарешті в Україні є партія, яка «випростує зігнутий хребет Української держави».

На думку голови Української партії І.НАСАЛИКА, нинішня презентація «має сенс». «Презентуючи Українську партію ми відмовляємося від вождизму в партії, і я як голова уже розпорядився передати свої повноваження Центральній раді партії, - наголосив лідер УП. – Вождизму у нас не буде. А держава починається з села, селища і кожного з нас. Тому Українська партія дає політичний інструмент, щоб привести людей-патріотів до влади, які б розцінювали владу як важкий хрест. Ми будемо творити і не будемо з ніким боротися. Українська партія не вступає в жодні дебати із національно свідомими партіями».

І.НАСАЛИК заявив, що його партія розраховує на реальні шанси перемогти на виборах на мерів міст не лише в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, а й у Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Після віча його учасники урочистою ходою містом поклали вінки до пам’ятників Іванові Франку, Степанові Бандері, Тарасові Шевченку та В’ячеславові Чорноволу.

Завершилося святкування концертною програмою на Вічевому майдані.