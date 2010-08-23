Янукович влаштовує урочистий прийом
10:25, 23 серпня 2010Політика
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Святкувати починають сьогодні
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, о 10.30 відбудеться церемонія підняття Державного прапора України на площі перед Адміністрацією Президента України (вул. Банкова, 11). Захід транслюватиметься у прямому ефірі.
О 12.30 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття музею Т.Г.Шевченка Шевченківського національного заповідника у Каневі Черкаської області.
О 16.00 розпочнеться урочистий прийом з нагоди 19-ї річниці Незалежності України в Українському домі (Хрещатик, 2).
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