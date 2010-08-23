Янукович вклонився прапору
11:19, 23 серпня 2010Політика
1798 0
Церемонія перед Адміністрацією Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України, яка відбулася на площі перед Адміністрацією Президента.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, В.ЯНУКОВИЧ віддав шану Державному прапору уклоном голови.
У виконанні військового оркестру прозвучав Державний гімн України. Пролунали збройові залпи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter