Янукович вклонився прапору

11:19, 23 серпня 2010
Політика
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Церемонія перед Адміністрацією Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України, яка відбулася на площі перед Адміністрацією Президента.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, В.ЯНУКОВИЧ віддав шану Державному прапору уклоном голови.

У виконанні військового оркестру прозвучав Державний гімн України. Пролунали збройові залпи.

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