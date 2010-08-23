Янукович вклонився прапору

Церемонія перед Адміністрацією Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України, яка відбулася на площі перед Адміністрацією Президента. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, В.ЯНУКОВИЧ віддав шану Державному прапору уклоном голови. У виконанні військового оркестру прозвучав Державний гімн України. Пролунали збройові залпи.

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