Віхи тижня. Діжка для Януковича, Богиня з машини і поради першого Президента

Віктор Янукович вважає, що влада почала працювати, а Ганна Герман, зі свого боку, збирається висвітлювати найпривабливіші сторони цієї роботи... Появи Юлії Тимошенко чекають, наче бога з машини... Леонід Кравчук дає корисні поради...

Україна поволі вповзає в новий сезон. Потішили економічні показники, оскільки сальдо зовнішньоторговельного балансу вперше за декілька років за підсумками першого півріччя 2010 року виявилося позитивним – плюс 400 мільйонів доларів. Є підстави вважати, що тенденція збережеться і за підсумками року, а зростання ВВП складе не менше 4%.

Поки парламентарії відпочивають, інформаційний простір наповнюють чутки, переважно пов`язані з особливостями проведення місцевих виборів. Одні вважають, що Віктор Янукович наполягатиме на зміні виборчого закону, щоб прочинити двері в обласні і міські ради прихильникам Сергія Тігіпка й Арсенія Яценюка. Інші – готуються до ліквідації районних рад у столиці (до них, на відміну від Київради, кияни обиратимуть депутатів 31 жовтня). Зрозуміло, що від нової влади, яка має в своєму розпорядженні парламентську більшість і здібність до ієзуїтського тлумачення законодавства можна чекати усіляких капостей, але невже Віталій Кличко дозволить позбавити себе можливості зміцнити позиції очолюваної ним партії «УДАР» у столичних районах? Отже на позачерговій сесії Київради, яку скликають на 25 серпня, може бути гаряче, а поки відсутність чіткої інформації і показне затишшя лише стимулюють не лише активність розробників політичних спецоперацій, але й фантазію громадян країни, які цікавляться суєтою на Печерських пагорбах .

Президент Віктор Янукович тим часом здійснив традиційні для наших політиків відвідини Сорочинського ярмарку, на якому не тільки придбав діжечку для засолу огірків і вишиванку, але заявив, що влада почала працювати, і українці швидко це відчують. Якщо врахувати, що у вересні мільйони громадян країни отримають платіжки з урахуванням 50-процентного підвищення вартості газу, то можна сказати, що в словах глави держави присутня деяка неоднозначність. Правда, Віктор Федорович через брак часу питання про підвищення вартості «блакитного золота» залишив без відповіді. На допомогу шефові прийшла вірна Ганна Герман, яка в одному з інтерв`ю зазначила, що президентська адміністрація почала працювати прозоріше, цензури в країні немає, а Юлія Тимошенко утримує цілу машину з дискредитації влади. Зате на Банковій, ясна річ, все відкрито. Напевно, хрусткими огірочками з «діжки Януковича» скоро почнуть пригощати журналістів після брифінгів.

До речі, про машини. Повернення лідерки БЮТ з незвично тривалої відпустки чекають, наче появи бога з машини в античній трагедії. Соратники екс-прем`єра підбадьорюють себе прийдешніми успіхами під керівництвом Богині (так іноді називають Юлію Тимошенко), а сама Юлія Володимирівна в заочному зверненні до народу обіцяє не давати спокою Дмитрові Фірташу, Шевченківському районному суду і, ясна річ, всій системі державної влади. Треба сказати, що самі полум`яні обіцянки, не підкріплені візуальними образами, звучать непереконливо. Журнал «Кореспондент» зафіксував падіння рівня впливу леді Ю на події в країні, опустивши її на 10-е місце в рейтингу найвпливовіших українців.

Тим часом становище деяких соратників Тимошенко залишається вкрай неприємним. Фігуранти справи про розмитнення 11 мільярдів кубометрів газу до жовтня залишаться в СІЗО, а екс-міністра економіки Богдана Данилишина оголосили в розшук. Лідер кримського БЮТ Андрій Сенченко, який сам зіткнувся з підвищеною активністю податківців, припустив, що колишній високопоставлений чиновник десь на дачі займається підсобним господарством, і не чув про пристрасне бажання служителів Феміди поговорити з ним відверто. Припущення не позбавлене витонченості, хоча, за неперевіреною інформацією, Данилишин, якщо й копає картоплю, то за межами України.

У Криму виступив і лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Хоча зоряна година лідера КПРФ далеко позаду, це не заважає йому здійснювати політичні гастролі, закликаючи до возз`єднання Росії, України й Білорусі. Зюганов працює в своєму репертуарі, підтримуючи в першу чергу лідера кримських комуністів Леоніда Грача. На щастя, охочих прислухатися до закликів Геннадія Андрійовича небагато.

Заслуговує уваги позиція Леоніда Кравчука. Перший Президент не збирається виходити на політичну пенсію, вважаючи за краще займати позицію конструктивного критика влади. Леонід Макарович відзначив, що за 19 років загроз незалежності України стало менше, правда, й реформ у країні як не було, так і немає. Кравчук попередив, що згортання свободи слова може привести до тоталітаризму. Шкода, що попередження аксакала української політики можуть потонути в передсвятковій суєті напередодні Дня Незалежності, хоча той, хто має вуха - почує.

Євген Магда