Партію Тимошенко намагаються розвалити зсередини?

У Луганській області відбувається рейдерське захоплення міської і обласної організації «Батьківщини», мета якого – позбавити Юлію ТИМОШЕНКО контролю над місцевими організаціями партії. Про це йдеться у заяві прес-служби фракції БЮТ у Луганській обласній раді, текст якої передано УНІАН.

Як зазначається у заяві, «ряд «активістів» партії на чолі з Григорієм ПРИГЕБОЮ напередодні виборів до місцевих органів влади намагається вивести Луганські міську і обласну організації партії «Батьківщина» з-під впливу Ю.ТИМОШЕНКО і поставити її під контроль облдержадміністрації. Враховуючи хід розвитку подій, фракція Блоку Юлії Тимошенко у Луганській облраді розцінює те, що відбувається як рейдерське захоплення, спрямоване на розкол у партійних лавах».

За інформацією прес-служби, 20 серпня 2010 року «рейдерська група» під керівництвом Г.ПРИГЕБИ без погодження з політрадою партії «Батьківщина» «провела в Луганську нелегітимну міську партконференцію: 2/3 делегатів партконференції, обраних районними організаціями, не були повідомлені про місце і час проведення партконференції». За інформацією фракції БЮТ в облраді, «рішеннями цих зборів були усунені від керівництва і, порушуючи Статуту, виключені з партії керівники міської партійної організації «Батьківщина». Учасники «зборів» обрали новим головою Луганської міської організації Дмитра ПЛУГІНА, начальника відділу по взаємодії з правоохоронними органами Луганської облдержадміністрації. Одночасно були обрані делегати на обласну партконференцію «Батьківщини», проведення якої було призначене на наступний день. Більшість цих «делегатів» вступала до лав партії за 1-2 дні до описуваних подій, дехто – цілими сім`ями».

21 серпня 2010 року, відзначає прес-служба БЮТ у Луганській обласній раді, «незаконно обрані делегати міської партійної організації партії «Батьківщина» під керівництвом Г.ПРИГЕБИ і Д.ПЛУГІНА спробували провести обласну партконференцію. Поспіх у призначенні заходу призвів до того, що 13 з 31-ї районних і міських організацій партії «Батьківщина» не змогли направити на неї своїх представників. На додаток до цього значна частина прибулих делегатів, розуміючи нелегітимність того, що відбувається, відмовилася реєструватися і тим самим зірвала проведення обласної конференції». «Але це не зупинило політичних рейдерів: Г.ПРИГЕБА і компанія залишили конференцію і провели збори на території одного із заводів Луганська. Не дивно, що без присутності опонентів, їм ніхто не перешкодив ухвалити нелегітимне рішення про обрання Г.ПРИГЕБИ керівником Луганської обласної організації партії «Батьківщина», – наголошено у заяві.

У зв`язку з цим фракція БЮТ у Луганській облраді звернулася до політради партії «Батьківщина» і особисто до лідера партії Ю.ТИМОШЕНКО з проханням дати політичну оцінку діям розкольників і скасувати нелегітимні рішення.