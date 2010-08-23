Янукович не хоче, щоб Шевченка сприймали, як "старого діда в кожусі"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відкрив музей Тараса Шевченка Національного Шевченківського заповідника у Каневі Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ вручив державні нагороди, зокрема, ордени князя Ярослава Мудрого та ордени “За заслуги” людям, які зробили значний внесок у відбудову музею.

Відкриваючи музей Т.Шевченка, він наголосив, що цей музей сім років був вилучений з національної спадщини Кобзаря (був закритий на ремонт – УНІАН).

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в Україні створено образ Т.Шевченка як “старого діда у кожусі й кучмі, хоча він прожив лише 47 років. Але він не був такий. За його життя у Санкт-Петербурзі він став культовою постаттю у Російській імперії і вів світське життя”.