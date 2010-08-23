«Позиція Президента» може зіпсувати нардепам відпустку
13:40, 23 серпня 2010Політика
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Новину повідомив Литвин
До кінця літа Верховна Рада України може провести позачергову сесію з метою коригування закону про місцеві вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.
"Позачергова сесія може відбутися до 31 серпня", - сказав він, зауваживши, що зараз спостерігаються суперечки навколо окремих позицій цього закону, а тому "є позиція Президента" щодо необхідності внесення коректив.
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