«Позиція Президента» може зіпсувати нардепам відпустку

До кінця літа Верховна Рада України може провести позачергову сесію з метою коригування закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

"Позачергова сесія може відбутися до 31 серпня", - сказав він, зауваживши, що зараз спостерігаються суперечки навколо окремих позицій цього закону, а тому "є позиція Президента" щодо необхідності внесення коректив.