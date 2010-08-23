Ющенко пояснив, чому залишається оптимістом

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українців зі святом Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», у вітанні йдеться: «Наближення цього свята виборювали мільйони наших з вами батьків, дідів та прадідів, які хотіли одного – бути господарями у власній хаті. Саме ці риси української вдачі роблять мене оптимістом щодо майбутнього нашої Вітчизни».

В.ЮЩЕНКО впевнений, що Україні бути, якщо у всіх буде свобода – свобода вибору, свобода слова, свобода думки, свобода підприємництва.

«Я вірю, що притаманне українцям стремління до свободи є запорукою того, що вільна, європейська і заможна Україна подолає випробовування і посяде гідне місце серед країн світу», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Лідер «Нашої України» побажав усім добра, щастя і процвітання.