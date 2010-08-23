Наливайченко зшив «прапор української єдності»

Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відбулася акція «Прапор української єдності», присвячена Дню українського прапора.

Координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин Наливайченко та близько 100 активістів зшили шестиметровий український прапор, що символізує об`єднання країни, яку зараз намагаються штучно роз`єднати.

Під час акції Наливайченко привітав усіх з Днем українського прапора та наголосив на тому, що наш стяг є символом української перемоги та успіху.

Також координатор «Оновлення країни» підкреслив, що зараз варто відкинути партійні прапори «і там, де є інтерес України, слід діяти під українським прапором».

«Я переконаний, як і більшість українців, що український прапор - це прапор нашої успішності, це прапор нашої єдності», - сказав Наливайченко.

Він закликав «єднатися під українським прапором і діяти разом - щоб наша держава була європейською, правовою, щоб кожному українцеві в Україні жилося добре, заможно, по-європейськи».

"Оновлення країни" провело акції до Дня українського прапора ще у 20 регіонах України, повідомляє прес-служба громадської ініціативи.