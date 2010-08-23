Медведєв нагадав Януковичу про «низку амбітних завдань»

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Днем Незалежності.

Як сказано у привітанні, текст якого передано агентству УНІАН Посольством РФ в Україні, «Росію й Україну зв`язують багатовікові традиції добросусідства, загальне духовне коріння, славні сторінки спільної історії. На цьому благодатному грунті ми успішно розвиваємо багатопланове стратегічне партнерство, добиваємося реальних результатів у торговельно-економічній сфері, координуємо підходи в рамках інтеграційних об`єднань і багатосторонніх організацій з широкого кола питань регіонального і міжнародного порядку денного».

Д.МЕДВЕДЄВ особливо відзначив «взаємне налаштування на конструктивне вирішення всіх без винятку питань на принципах рівноправ`я й урахування інтересів один одного. Перед нами - ціла низка амбітних завдань, зокрема з удосконалення інвестиційної співпраці, надання нового імпульсу гуманітарним контактам, подальшого зміцнення прикордонних і міжрегіональних зв`язків. Серйозної віддачі очікуємо від складання потенціалів Росії й України в наукоємних галузях і промисловій кооперації».

«Розвитку тісної, продуктивної взаємодії на цих та інших напрямах покликане сприяти продовження активного політичного діалогу на всіх рівнях, ефективна робота міждержавної комісії і її структурних органів. Упевнений, двосторонні заходи за нашою участю, які відбудуться восени ц.р. дадуть змогу ще більш зміцнити позитивну динаміку російсько-українських відносин - на благо громадян наших країн, на користь стабільності й безпеки на Європейському континенті», йдеться в поздоровленні.

Д.МЕДВЕДЄВ побажав В.ЯНУКОВИЧУ доброго здоров`я і успіхів, а народові України - благополуччя і процвітання.