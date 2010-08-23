Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав урочистий прийом з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, на цей захід, що пройшов в “Українському домі” були запрошені українські урядовці, народні депутати, представники дипломатичного корпусу, інтелігенції, духовенства, керівники місцевої влади, митці, журналісти, видатні спортсмени та інші.

Президент привітав присутніх із Днем Незалежності.

«Не помилюся, якщо скажу, що усі ми бажаємо нашій молодій країні, молодій і, разом з тим, древній, бо вона корінням своїм сягає в сиву Русь... Отож, усі ми бажаємо нашій незалежній державі многая і благая літа”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, “ми не лише хочемо бачити Україну оновленою, модерною, демократичною – ми зробимо все, щоб це так і було. Щоб люди в нашій державі жили гідно. Щоб світ рахувався з Україною, яка, я твердо вірю в це, увійде в число найбільш розвинутих демократичних країн світу”.