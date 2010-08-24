Янукович із Азаровим помолились у Києво-Печерській лаврі

Керівництво держави взяло участь у молитві за Україну у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з нагоди Дня незалежності у Києво-Печерській лаврі пройшла молитва за Україну.

Богослужіння проводив предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР.

У богослужінні взяли участь керівники держави – Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.