Україна святкує 19-ту річницю Незалежності

Сьогодні Українська держава відзначає 19-ту річницю Незалежності.

Цього дня 19 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Сьогодні керівництво держави взяло участь у молитві за Україну у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Богослужіння проводив предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР.

У богослужінні взяли участь керівники держави – Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.