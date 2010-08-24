Україна святкує 19-ту річницю Незалежності

09:30, 24 серпня 2010
Політика
2314 0

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність... Сьогодні керівництво держави взяло участь у молитві за Україну...

Сьогодні Українська держава відзначає 19-ту річницю Незалежності.

Цього дня 19 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Сьогодні керівництво держави взяло участь у молитві за Україну у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Богослужіння проводив предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР.

У богослужінні взяли участь керівники держави – Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter