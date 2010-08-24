Україна святкує 19-ту річницю Незалежності
09:30, 24 серпня 2010Політика
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1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність... Сьогодні керівництво держави взяло участь у молитві за Україну...
Сьогодні Українська держава відзначає 19-ту річницю Незалежності.
Цього дня 19 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.
1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.
Сьогодні керівництво держави взяло участь у молитві за Україну у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.
Богослужіння проводив предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР.
У богослужінні взяли участь керівники держави – Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
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