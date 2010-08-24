Янукович: держава не причетна до випадків обмеження свободи слова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що держава жодним чином не причетна до випадків обмеження свободи слова та тиску на засоби масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму зверненні до українського народу з нагоди 19-ї річниці Незалежності України, виголошеному на Майдані Незалежності у Києві.

«Я хочу з повною відповідальністю заявити, що держава жодним чином не причетна до таких випадків (обмеження свободи слова, тиску на ЗМІ – УНІАН). Тут йдеться, швидше, про конфлікти інтересів у бізнес-середовищі власників ЗМІ, які опозиційні сили намагаються представити міжнародному співтовариству, як спроби обмежити свободу слова в Україні», - вважає глава держави.

Зі свого боку, наголосив В.ЯНУКОВИЧ. «як гарант Конституції, я зроблю все можливе, щоб не допустити найменших проявів тиску на медіа».