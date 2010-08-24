Клінтон: США пишаються тим, що є партнером України

Сполучені Штати Америки завжди підтримували Україну і народ України із часу здобуття незалежності і продовжать підтримувати на шляху досягнення усіх преваг демократії та тих благ, що вона несе.

Про це йдеться у переданому УНІАН посольством США привітанні Державного секретаря США Гілларі КЛІНТОН із Днем незалежності України.

“Вітаю усіх українців із Днем незалежності і бажаю гарного свята. 24 серпня у цьому році ви відзначаєте 19-річчя незалежності України і віддаєте шану цінностям, які поділяють не тільки українці, а й американці”, - зазначила Держсекретар США.

Вона нагадала, що “мала честь відвідати Україну в липні”. “Я зустрілася із вашим Президентом, міністром закордонних справ, студентами вишів, багатьма іншими, хто готовий ділитися своїми ідеями і талантами із своєю країною. Значний поступ, якого досягла ваша країна за невеликий проміжок часу, свідчить про рішучість, наполегливість і силу духу українського народу. Сполучені Штати пишаються тим, що є вашим партнером. Ми знаємо, що ви продовжуватимете із тим же завзяттям і сумлінністю працювати над захистом і зміцненням ваших демократичних інституцій, розвитком громадянського суспільства, поширенням прозорих ринків, що закладе фундамент стабільного й заможного майбутнього”, - говориться у привітанні.

Г.КЛІНТОН також зауважила, що протягом наступного року “наше стратегічне партнерство дозволить поглибити співробітництво між нашими країнами у широкому спектрі галузей, де ми вже працюємо – торгівля, інвестиції, економічне зростання; енергетична співпраця; політичний діалог, верховенство права; регіональна безпека і територіальна цілісність. Ми також шукатимемо шляхи розширення контактів і обмінів між нашими людьми”.