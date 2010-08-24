Тимошенко обіцяє детальний план «боротьби за Україну»

Лідер ВО “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у Молитві за Україну у Кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, службу відправив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

Віруючи та духовенство на молебні просили у Господа, аби він подарував Україні світле майбутнє та припинив розбрат.

Також сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у відзначенні Дня Незалежності України у столичному парку ім. Т.Г. Шевченка (біля Червоного корпусу університету) та запрошує приєднуватися усіх небайдужих. Час проведення: 14.00.

«Прийшов час осмислити сьогодення та усвідомити як спільними зусиллями захистити майбутнє. Разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої Батьківщини», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Очікується, що лідер опозиції оприлюднить детальний план «боротьби за Україну», повідомляє прес-служба БЮТ.