На думку Януковича Україна наблизилась до асоційованого членства в ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що сьогодні Україна наблизилась до асоційованого членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму зверненні до українського народу з нагоди 19-ї річниці незалежності України, виголошеному на Майдані Незалежності у Києві.

«Хочу в черговий раз підкреслити, що євроінтеграція залишається пріоритетним напрямком нашої зовнішньої політики», - сказав глава держави.

Він наголосив, що «уперше за всі роки незалежності ми наблизилися до асоційованого членства в Європейському Союзі».

«Я переконаний, що Саміт Україна-ЄС, який відбудеться восени цього року, стане визначальним кроком уперед на цьому шляху», - підкреслив глава держави.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що «нормалізація наших відносин з Російською Федерацією не лише не стоїть на заваді процесу європейської інтеграції, а навпаки – сприяє йому».

«Об’єднаній Європі потрібна економічно сильна, демократична Україна, яка спільно з Росією сприяє зміцненню стабільності не лише в регіоні Центрально-Східної Європи, але й на усьому Євразійському просторі», - переконаний Президент України.