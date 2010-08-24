У Тимошенко заборонили своїм депутатам йти на засідання Київради

Депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді не братиме участі у пленарному засіданні Київради, на якому заплановано обмеження місцевого самоврядування у столиці шляхом ліквідації районних у м.Києві рад.

Відповідне рішення було ухвалено Радою виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» у м.Києві та президією фракції БЮТ у Київраді, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді.

«Обговоривши ініціативу діючої влади по скасуванню районних в м.Києві рад, постановили висловити категоричне заперечення планам діючої влади по обмеженню місцевого самоврядування у столиці», - йдеться у рішенні ради столичного БЮТ.

«Зобов’язати депутатів Київради фракції БЮТ не брати участь та не голосувати на найближчому пленарному засіданні сесії Київради, на якому розглядатиметься питання скасування районних у м.Києві рад», - вирішила рада київського БЮТ.

Рада виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» у м.Києві також закликала опозиційні до влади політичні сили, зокрема, Блок Кличка, об`єднати зусилля задля протидії планам влади обмежити самоврядування в столиці.

У порядку денному пленарного засідання шостої сесії Київради 6-го скликання, яке заплановано на 25 серпня 2010 р., першим стоїть питання «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» стосовно утворення (не утворення) районних рад.