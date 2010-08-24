Луганські комуністи запропонували свій гімн України

У Луганську сьогодні обласний комітет Комуністичної партії України презентував проект нового державного гімну.

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації взяли участь делегації міст і районів Луганської області, а також Донецька, Макіївки, Харцизька, Шахтарська Донецької області.

За словами лідера луганських комуністів, народного депутата Спиридона КІЛІНКАРОВА конкурс на написання нового гімну України «Стань поетом держави» КПУ оголосила у червні поточного року. Головною умовою участі у конкурсі було те, щоб вірші були написані на музику гімну УРСР. На конкурс надійшло понад 300 пісень з усієї України.

Переможцем конкурсу став луганчанин Ігор ОРЦЕВ. Саме його вірші на музику Антона Лебединця виконала на презентації студентка Луганського інституту культури Юлії СИТНІКОВОЇ.

Учасники заходу одноголосно схвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, у якому пропонують внести відповідні зміни до Конституції України, законів України, замінивши Державний Гімн України.

Гімн України (проект): Живи, Україно, прекрасна і сильна. На віки-віків нам на щастя дана. З народної волі ти стала єдина, Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла.

Слава народу великому, слава Господарю долі на рідній землі! Живи незалежна, могутня Державо, Живи Україно, ми діти твої!

Ми разом назавжди від Чорного моря, До сивих Карпат та Донбаських степів. І наші серця заповняє любов’ю, Величність святого Дніпра берегів.

Слава народу великому, слава Господарю долі на рідній землі! Живи незалежна, могутня Державо, Живи Україно, ми діти твої!

Ми працею славимо нашу країну, За честь і свободу, життя віддамо! І віримо свято в свою Батьківщину, Цю віру нащадків ми передамо!

Слава народу великому, слава Господарю долі на рідній землі! Живи незалежна, могутня Державо, Живи Україно, ми діти твої!