Янукович: усе, про що йшлося, виконати непросто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реформи в державі проводитимуться без популізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму зверненні до українського народу з нагоди 19-ї річниці незалежності України, виголошеному на Майдані Незалежності у Києві.

«Зміни завжди болючі, у короткостроковому вимірі, і часто сприймаються лише у контексті «тепер і тільки зараз», - зауважив Президент.

На його переконання, «позитивний ефект реальних змін, які несуть системні реформи, приходять лише через певний час – у середній та довгостроковій перспективі».

«Я вважаю, що це не відбувається за одну ніч. Я переконаний – у нас вистачить сміливості посіяти зерно змін, і ми зможемо збирати врожай вже найближчими роками», - заявив глава держави і наголосив, що «не дозволить Україні зійти зі шляху демократичних реформ».

«Усе, про що йшлося, виконати непросто. Але я вважаю, що епоха популізму в нашій державі завершилася», - підкреслив Президент.