Тимошенко взяла слово

Лідер об`єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО проводить біля пам`ятника Тарасові Шевченку у місті Києві мітинг на честь 19-ї річниці проголошення Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу зібралося понад дві тисячі громадян.

Перед початком мітингу Ю.ТИМОШЕНКО поклала квіти до пам’ятника Т.Шевченку і після Гімну України звернулася до присутніх із промовою.

Також у мітингу беруть участь лідери Комітету захисту України.