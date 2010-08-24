Тимошенко взяла слово
15:30, 24 серпня 2010Політика
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Розпочався мітинг
Лідер об`єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО проводить біля пам`ятника Тарасові Шевченку у місті Києві мітинг на честь 19-ї річниці проголошення Незалежності України.
Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу зібралося понад дві тисячі громадян.
Перед початком мітингу Ю.ТИМОШЕНКО поклала квіти до пам’ятника Т.Шевченку і після Гімну України звернулася до присутніх із промовою.
Також у мітингу беруть участь лідери Комітету захисту України.
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