Ющенко нагадав, що Україна починається не з Януковича
"Крок за кроком ми стаємо іншими"
Лідер політичної партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО закликає українців сприймати День Незалежності як найбільше національне свято країни.
Про це, як повідомляє сайт “Нашої України” В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю українським телеканалам «УТ-1» та «24 канал».
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для нього день національного становлення України не є пересічним святом. «Це найбільше свято українців за останні 450 років, з часів Богдана Хмельницького. Вперше за 450 років українське покоління може вийти і сказати: «я – українець, у мене є своя власна держава». Тому 19 років Незалежності це найбільша наша дата», – наголосив лідер «Нашої України».
Водночас він зауважив, що нашій країні не 19 років, а більше тисячі років. «Ми, українці, від Київської Русі… Ми – одна з найстаріших європейських держав. Зараз ми проходимо етап нашого новітнього становлення», – зауважив В.ЮЩЕНКО.
Лідер «Нашої України» підкреслив, що він пишається цими 19-ма роками становлення. Він закликав не судити суворо цей шлях становлення країни. «Це занадто коротка відстань, ми жива історія. Безумовно ми переповнені суб’єктивізмом, емоціями», – зауважив він, додавши, що з часом відходять деталі й оцінки змінюються. «Деталі формують емоції, які заважають об’єктивним оцінкам. Відтак тим подіям, що відбулися 19 років тому, має дати оцінку історія», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Однак йому приємно, що з кожним роком українцями себе вважають набагато більше наших співвітчизників. «Ми повертаємо своє коріння, бо воно і тільки воно формує націю», – наголосив лідер партії.
«Не менш важливим є те, щоб українці все більше і більше приходили до суспільної відповідальності за те, що діється в цій країні, кого ми обираємо, які цінності в країні починають домінувати», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Лідер «Нашої України» висловив переконання, що громадяни мають усвідомити, що Україна – починається з них, а не з президента, прем’єр-міністра чи голови селищної ради. «Якщо ти не забув свою мову, культуру, традицію, історію – тоді ти українець, тоді ти європеєць», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.
В цьому він покладає найбільшу надію на молодь, яка зростала вже у незалежній державі, яка навчилась дихати вільним повітрям. «Я хотів би побажати кожному українцю, і особливо молодому поколінню, відчуття більшої самовідповідальності, ніж у попередніх поколінь. Зараз вирішується доля вашого життя – де ви будете жити, в якій країні, з якою політикою – чи з тією, яка наближає нас до Європи, чи з тією, яка відкидає нас назад», – зазначив лідер партії.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що українське суспільство має усвідомити, що без демократії та свободи слова не можна зберегти суверенітет країни. «Необхідно усвідомити, що вільний журналіст – це важливо для утвердження демократичного процесу, що демократія – це єдиний спосіб мати суверенітет і незалежність, що європейський вибір – це і твоя система цінностей. Тоді ми зможемо говорити, що ми створили європейську націю», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Він розуміє, що для цього потрібно багато часу, але зауважує, що дуже важливо, щоб країна йшла цією дорогою. «Крок за кроком ми стаємо іншими – фізично і на рівні свідомості. Приходять нові покоління, відмирають рудименти. Сьогодні ми вже маємо тверду віру в те, що наша країна буде вільною, незалежною і заможною», – підкреслив він.
«Для цього нам потрібна сумлінна влада. Влада, яка допомагає людині, яка дає їй глибинне відчуття, що ця людина – громадянин України. Це відчуття патріотичної влади – влади, яка має йти попереду, давати приклад, рекомендувати і підтримувати», – підкреслив лідер партії.
За його словами, нація також має розуміти, що виключно демократія може забезпечити економічне та соціальне процвітання держави. В.ЮЩЕНКО наголосив, що будь-який тоталітарний режим не зможе цього забезпечити. «Свобода має стояти в основі всього. Не вірте, якщо вам хтось запропонує хліб замість свободи і скаже, що ви обираєте краще майбутнє … Будь-який тоталітарний режим завжди приводив до голоду», – сказав лідер партії.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кожен українець має відповідально ставитись до вибору, який він робить. «На абсолютну більшість питань повинен дати відповіді кожен з нас. Від нас і тільки від нас залежить, як ми сприйматимемо себе самі. Якщо елітою, то наше місце – в європейському домі, а якщо лакеями, то відповідним буде наше почуття самоповаги. Тож і ставлення до нас буде таким самим», – зауважив він.