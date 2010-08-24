Ющенко нагадав, що Україна починається не з Януковича

Лідер політичної партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО закликає українців сприймати День Незалежності як найбільше національне свято країни.

Про це, як повідомляє сайт “Нашої України” В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю українським телеканалам «УТ-1» та «24 канал».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для нього день національного становлення України не є пересічним святом. «Це найбільше свято українців за останні 450 років, з часів Богдана Хмельницького. Вперше за 450 років українське покоління може вийти і сказати: «я – українець, у мене є своя власна держава». Тому 19 років Незалежності це найбільша наша дата», – наголосив лідер «Нашої України».

Водночас він зауважив, що нашій країні не 19 років, а більше тисячі років. «Ми, українці, від Київської Русі… Ми – одна з найстаріших європейських держав. Зараз ми проходимо етап нашого новітнього становлення», – зауважив В.ЮЩЕНКО.

Лідер «Нашої України» підкреслив, що він пишається цими 19-ма роками становлення. Він закликав не судити суворо цей шлях становлення країни. «Це занадто коротка відстань, ми жива історія. Безумовно ми переповнені суб’єктивізмом, емоціями», – зауважив він, додавши, що з часом відходять деталі й оцінки змінюються. «Деталі формують емоції, які заважають об’єктивним оцінкам. Відтак тим подіям, що відбулися 19 років тому, має дати оцінку історія», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Однак йому приємно, що з кожним роком українцями себе вважають набагато більше наших співвітчизників. «Ми повертаємо своє коріння, бо воно і тільки воно формує націю», – наголосив лідер партії.

«Не менш важливим є те, щоб українці все більше і більше приходили до суспільної відповідальності за те, що діється в цій країні, кого ми обираємо, які цінності в країні починають домінувати», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Лідер «Нашої України» висловив переконання, що громадяни мають усвідомити, що Україна – починається з них, а не з президента, прем’єр-міністра чи голови селищної ради. «Якщо ти не забув свою мову, культуру, традицію, історію – тоді ти українець, тоді ти європеєць», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

В цьому він покладає найбільшу надію на молодь, яка зростала вже у незалежній державі, яка навчилась дихати вільним повітрям. «Я хотів би побажати кожному українцю, і особливо молодому поколінню, відчуття більшої самовідповідальності, ніж у попередніх поколінь. Зараз вирішується доля вашого життя – де ви будете жити, в якій країні, з якою політикою – чи з тією, яка наближає нас до Європи, чи з тією, яка відкидає нас назад», – зазначив лідер партії.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що українське суспільство має усвідомити, що без демократії та свободи слова не можна зберегти суверенітет країни. «Необхідно усвідомити, що вільний журналіст – це важливо для утвердження демократичного процесу, що демократія – це єдиний спосіб мати суверенітет і незалежність, що європейський вибір – це і твоя система цінностей. Тоді ми зможемо говорити, що ми створили європейську націю», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він розуміє, що для цього потрібно багато часу, але зауважує, що дуже важливо, щоб країна йшла цією дорогою. «Крок за кроком ми стаємо іншими – фізично і на рівні свідомості. Приходять нові покоління, відмирають рудименти. Сьогодні ми вже маємо тверду віру в те, що наша країна буде вільною, незалежною і заможною», – підкреслив він.

«Для цього нам потрібна сумлінна влада. Влада, яка допомагає людині, яка дає їй глибинне відчуття, що ця людина – громадянин України. Це відчуття патріотичної влади – влади, яка має йти попереду, давати приклад, рекомендувати і підтримувати», – підкреслив лідер партії.

За його словами, нація також має розуміти, що виключно демократія може забезпечити економічне та соціальне процвітання держави. В.ЮЩЕНКО наголосив, що будь-який тоталітарний режим не зможе цього забезпечити. «Свобода має стояти в основі всього. Не вірте, якщо вам хтось запропонує хліб замість свободи і скаже, що ви обираєте краще майбутнє … Будь-який тоталітарний режим завжди приводив до голоду», – сказав лідер партії.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кожен українець має відповідально ставитись до вибору, який він робить. «На абсолютну більшість питань повинен дати відповіді кожен з нас. Від нас і тільки від нас залежить, як ми сприйматимемо себе самі. Якщо елітою, то наше місце – в європейському домі, а якщо лакеями, то відповідним буде наше почуття самоповаги. Тож і ставлення до нас буде таким самим», – зауважив він.