Тимошенко каже, що Янукович має намір продовжити собі термін до 7 років

Діюча влада має намір відмінити найближчі парламентські вибори та пролонгувати термін повноважень глави держави з 5 до 7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час мітингу з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.

«Що вони планують? Вони планують в 2012 році не проводити парламентських виборів, перенести їх на 2015-й. А навіщо вибори країні, яку вони хочуть бачити рабами і яку хочуть бачити приниженою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, за її словами, наступний план діючої влади – це продовження терміну повноважень Президента України з 5 до 7 років шляхом внесення відповідних змін до Конституції України. «І це значить, що в 2015 вони не хочуть бачити переобрання Президента», - зазначила лідер БЮТ.

Також вона додала, що у вересні цього року влада має намір відмінити політичну реформу 2004 року та повернутися до норм Конституції, які були до цього. «І окремий план для народу, який наївно вірить В.ЯНУКОВИЧУ – це гасло, що бідні будуть тепер повністю обслуговувати багатих, а багаті тепер не будуть допомагати бідним, а навпаки – бідні допоможуть заможним. Так сьогодні планується економіка країни», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.