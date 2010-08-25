Ланге так і не пояснили, чому його не пускали в Україну

Голова київського представництва Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ не може пояснити, чому його затримали в аеропорту «Бориспіль» у червні цього року.

В ефірі телеканалу ТВі він заявив: «Я не можу пояснити, чому ця ситуація була. Я знаю, що це було непорозуміння. Для Фонду Аденауера в Україні це означає, що ми продовжуємо нашу роботу. Було вже багато дискусій між українськими і німецькими відповідальними інституціями. Я думаю, що вони вже вирішили це питання».

Також Н.ЛАНГЕ повідомив, що керівництво Німеччини добре поінформоване про ситуацію в Україні: «В Ангели МЕРКЕЛЬ є всі можливості отримати всю інформацію про Україну. Можете мені повірити, вона добре поінформована про ситуацію в Україні»

Як повідомляв УНІАН, Н.ЛАНГЕ був затриманий українськими прикордонниками 26 червня в аеропорту "Бориспіль" та утримувався там впродовж 10 годин, поки влада України не скасувала заборону на його в`їзд до України.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.

30 липня Генеральна прокуратура України визнала, що Н.ЛАНГЕ був затриманий за дорученням Служби безпеки України через його втручання у внутрішні справи України.