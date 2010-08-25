Тимошенко: Янукович в райради Києва не може призначити людей з Макіївки

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає категорично проти ліквідації районних рад в місті Києві.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона визнає, що столиця потребує кардинальних кадрових змін, але, наголошує лідер БЮТ, лише кияни повинні вирішувати, кому доручити управління містом.

“Принципова позиція БЮТ: 31 жовтня в Києві мають відбутися одночасні вибори міського голови, міської та районних рад”, - наголошується в заяві.

Також у Ю.ТИМОШЕНКО нагадує, що на раді Блоку в столиці було ухвалене рішення, що фракція БЮТ сьогодні не братиме участі у позачерговій сесії Київради, “до того ж, скликаній з порушенням регламенту”.

“Згідно з чинним законодавством, главою райдержадміністрації може бути лише голова райради. Партія регіонів впевнена, що програє місцеві вибори в Києві, і ЯНУКОВИЧ не зможе призначити «людей з Макіївки». Відтак, свою проблему він вирішує шляхом позбавлення киян права обирати собі владу. Спочатку без виборів поміняли владу в місті, тепер так само без виборців мінятимуть владу в районах”, - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Виходячи з інтересів киян, зазначила вона, БЮТ вирішив не йти на сьогоднішню сесію і не брати участі в руйнуванні демократії та місцевого самоврядування, наголосили в Блоці.

“Кожний депутат з фракції БЮТ, який відступить від цієї позиції, зрадить киян та власну політичну силу - за порушення фундаментальних прав та свобод громадян буде негайно виключений із партії «Батьківщина», з фракції БЮТ та через застосування імперативного мандату позбавлений депутатського статусу”, - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.