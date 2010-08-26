COMFY запрошує на NEWS-конференцію
30 серпня об 11.00 в столичному Sky-Cafe відбудеться NEWS-конференція компанії COMFY.
COMFY ознайомить із стратегією розвитку на найближче і перспективне майбутнє, презентує новинки побутової техніки і електроніки, а експерти поділяться інформацією про український ринок рітейлу.
Серед учасників NEWS-конференції - представники COMFY: голова ради директорів Станіслав РОНІС і генеральний директор Геннадій ВЕРБІЛЕНКО. Крім того, представить цифри по ринку і відповість на питання ЗМІ заступник директора дослідницької компанії Gfk Ukraine Гліб ВИШЛИНСЬКИЙ.
Ви також зможете зробити покупку в новому київському магазині COMFY (ТЦ «Більшовик»), адже кожному акредитованому журналістові, що прийде на захід, COMFY подарує сертифікат на 200 грн.
NEWS-конференція відбудеться у понеділок, 30 серпня, об 11:00 в Sky-Cafe (вул. Басейна, 2а, Pinchuk Art Centre, 6-й поверх).
Акредитація проводиться по тел.: (044) 451-56-86; 425-54-08; 417-55-69 або по електронній пошті: e.yakovleva@marketingburo.com.ua Контактна особа: Євгенія ЯКОВЛЄВА, тел. 050-352-09-80.
Контактна особа: Євгенія ЯКОВЛЄВА, тел. 050-352-09-80.