COMFY запрошує на NEWS-конференцію

30 серпня об 11.00 в столичному Sky-Cafe відбудеться NEWS-конференція компанії COMFY.

COMFY ознайомить із стратегією розвитку на найближче і перспективне майбутнє, презентує новинки побутової техніки і електроніки, а експерти поділяться інформацією про український ринок рітейлу.

Серед учасників NEWS-конференції - представники COMFY: голова ради директорів Станіслав РОНІС і генеральний директор Геннадій ВЕРБІЛЕНКО. Крім того, представить цифри по ринку і відповість на питання ЗМІ заступник директора дослідницької компанії Gfk Ukraine Гліб ВИШЛИНСЬКИЙ.

Ви також зможете зробити покупку в новому київському магазині COMFY (ТЦ «Більшовик»), адже кожному акредитованому журналістові, що прийде на захід, COMFY подарує сертифікат на 200 грн.

NEWS-конференція відбудеться у понеділок, 30 серпня, об 11:00 в Sky-Cafe (вул. Басейна, 2а, Pinchuk Art Centre, 6-й поверх).