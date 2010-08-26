РФ готова почати переговори з Україною про перегляд газових контрактів?

За словами джерела газети «КоммерсантЪ-Украина» в Мінпроменерго Росії, РФ готова почати переговори про перегляд міжурядових контрактів з Україною.

Нагадаємо, 25 серпня, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна добиватиметься перегляду газових угод з Росією. За інформацією Ъ, в обмін на здешевлення газу Україна готова збільшити закупівлю газу в Росії з 55 до 75 млрд. кубометрів на рік, а також піти на поступки в питанні створення СП з "Газпромом".

«Загалом, прив`язка ціни до обсягу справедлива. Що більше Україна купить, то дешевше їй можуть продати», – пояснили Ъ в Мінпроменерго РФ.

При цьому аналітик ІК "Брокеркредітсервіс" Максим ШЕЇН нагадав про нещодавню заяву найбільшого покупця російського газу E.ON Ruhrgas про очікування в найближчі 3-5 років надлишку палива на європейських ринках газу. У зв`язку з цим компанія веде переговори з «Газпромом» про перегляд умов довгострокових контрактів і зниження обсягів закупівлі газу. «Якщо Україна збільшить закупівлі, «Газпром» зможе бодай частково відшкодувати втрати від зниження його споживання в Німеччині», – відзначив М.ШЕЇН.

Проте зростання споживання газу на внутрішньому ринку України найближчими роками не перевищить 3-5%, каже член комітету з ПЕК Верховної ради Олександр ГУДИМА: «Таким чином збільшити закупівлі газу ми зможемо винятково за рахунок його реекспорту до країн Східної і Центральної Європи. Це вкрай невигідно для Росії, яка навряд чи погодиться створити конкуренцію на цих ринках з боку України». На думку О.ГУДИМИ, вірогіднішим сценарієм стануть поступки з боку України у створенні СП. «Наприклад, Україна може погодитися на включення в СП дрібних російських родовищ в обмін на ГТС і площу Паласа і таким чином доб`ється перегляду формули ціни», – вважає він.