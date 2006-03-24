Єхануров пропонує ”простим людям” розслабитися
20:10, 24 березня 2006Політика
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Прем’єр-міністр заявляє, що газові переговори - не їхня справа
Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ переконаний, що прості українці не повинні перейматися питаннями газових переговорів.
Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу “Тоніс”.
“Це не є справа простих людей. Їх завдання таке: прийшов включив – є газ, добре, прийшов рахунок – подивився: ціна та сама, значить все нормально”, - сказав він.
Прем’єр зазначив, що переговорами мають займатися професіонали. Він також пообіцяв, що уряд намагатиметься весь газ українського виробництва направляти в першу чергу населенню, і запевнив, що з 1 квітня ціна на газ для населення не підвищуватиметься.
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