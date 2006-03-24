Єхануров пропонує ”простим людям” розслабитися

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ переконаний, що прості українці не повинні перейматися питаннями газових переговорів.

Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу “Тоніс”.

“Це не є справа простих людей. Їх завдання таке: прийшов включив – є газ, добре, прийшов рахунок – подивився: ціна та сама, значить все нормально”, - сказав він.

Прем’єр зазначив, що переговорами мають займатися професіонали. Він також пообіцяв, що уряд намагатиметься весь газ українського виробництва направляти в першу чергу населенню, і запевнив, що з 1 квітня ціна на газ для населення не підвищуватиметься.