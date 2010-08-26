Попов анонсував повернення свого «шефа» - Черновецького
13:01, 26 серпня 2010Політика
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Відпустка - 45 днів
Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повернеться з відпустки 1 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.
«1 вересня у нього закінчується відпустка. Ми розмовляли, і він сказав, що буде», - сказав О.ПОПОВ.
Як відомо, у липні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв відпустку на 45 днів.
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