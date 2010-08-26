Попов анонсував повернення свого «шефа» - Черновецького

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повернеться з відпустки 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

«1 вересня у нього закінчується відпустка. Ми розмовляли, і він сказав, що буде», - сказав О.ПОПОВ.

Як відомо, у липні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв відпустку на 45 днів.