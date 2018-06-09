Спочатку газ, потім ЖКГ, хліб, молоко…

Цієї осені на українців чекає не тільки різке збільшення тарифів на газ і тепло, а й подорожчання хліба та інших продуктів харчування. Держбюджет 2010 року розрахований виходячи з прогнозу річної інфляції трохи більш як 13. Проте урядові навряд чи вдасться стримати зростання цін та інфляцію в заданих рамках: як вважають експерти, за підсумками року її рівень може сягнути 15%.

За даними Держкомстату, з початку року в Україні зафіксовано інфляцію на рівні 3,1%, а порівняно з липнем 2009 року – 6,8%. Але навіть після традиційного літнього зниження інфляційних показників прогноз річної інфляції виявився невтішним. Причому найбільший «внесок» у цьому напрямку зробив сам уряд, ухваливши рішення щодо підвищення ціни на газ для населення. Подорожчання газу з 1 серпня на 50% і збільшення комунальних тарифів, заплановане на жовтень, прискорить річну інфляцію на 5%.

Як вважають аналітики, інфляція у 2010 році перевищить прогнозований урядом рівень. Хоча в червні й була зафіксована дефляція, восени ситуація кардинально зміниться. За словами директора економічних програм Центру ім. Разумкова Василя Юрчишина, у споживчому кошику українців велика частка тарифів ЖКХ, тому підвищення цін на газ, тепло й воду неодмінно відіб`ється на темпах інфляції. У свою чергу, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь прогнозує, що зростання вартості газу прямо додасть до інфляції 2% і ще 2,5% додадуться через підвищення тарифів на гаряче водопостачання й інші послуги.

Ціни на природний газ для населення зросли в середньому на 50%. Відповідно, підвищення вартості тепла й гарячої води сягне від 20% до 30% - залежно від регіону. «Результат ми побачимо в жовтні, й особливо – у листопаді, коли повною мірою почнеться опалювальний сезон, - відзначає Юрчишин. - З огляду на подорожчання газу, ми виходимо на рівень інфляції минулого й позаминулого років».

Небачена літня спека 2010-го спричинила різке скорочення врожаю й зростання цін на зернові. Уже зараз вартість зерна на внутрішньому ринку пішла вгору, провокуючи подорожчання хліба та інших продуктів харчування. Проте, за прогнозами Міністерства аграрної політики, урожай цього року становитиме 42,1 млн. тонн зернових, що цілком покриває внутрішні потреби України. При цьому влада робить усе, аби створити максимальну кількість перепон для експорту – хоча світові ціни на зерно за два місяці взросли майже на 50%.

На тлі глобальної посухи європейські котирування на пшеницю піднялися до 211 євро за тонну (+8%). Це освіжило спогади про глобальну продовольчу кризу 2007-2008 років, пише газета Fіnancіal Tіmes. Здавалося б, для України, як аграрної держави, настав зоряний час. Але «Україна, яка раніше планувала експортувати до 7-8 млн. тонн пшениці, зараз узагалі має намір закрити свої кордони для вивезення цього стратегічного товару. Це добрі новини для фермерів США, які очікують стрімкого зростання попиту на свою пшеницю», - відзначає видання.

На внутрішньому українському ринку зерна справи не кращі. Подорожчання зерна й зниження його якості призведе до зростання цін на хліб, кажуть фахівці. «Якщо борошно буде невисокої якості, доведеться використовувати поліпшуючі добавки, збільшувати енерговитрати. Крім того, буде скорочено виробництво продукції – а це теж гроші», - пояснив генеральний директор асоціації «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

Достроково, тобто на початку осені, судячи з усього, почне дорожчати й молочна продукція. Адже одночасно зі зростанням цін на зерно подорожчають і корми для худоби. Аналітики ринку відзначають, що пропозиція молока на сьогодні дуже низька: виробники очікують підвищення закупівельних цін. Справді, якщо зараз молоко скуповують у населення по 1,50-1,80 грн. за літр, то прогноз на зиму – до 3 грн./літр.

Збільшення цін на газ для населення призведе до зростання інфляції. Подальше подорожчання хліба й молочної продукції також додасть свою лепту до збільшення рівня цін за підсумками 2010 року. Водночас поки що немає ознак того, що уряд готовий врахувати ці чинники й будувати подальшу політику, спираючись на реальні економічні показники.

Сергій Антоненко