Київський губернатор відновлює програму «Шкільний автобус»

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК вручив освітянам чотири шкільні автобуси.

Як передає кореспондент УНІАН, шкільні автобуси отримали Вишгородський, Іванківський, Бориспільський, Поліський райони Київської області.

В інтерв’ю журналістам перед церемонією вручення А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що Київська обласна влада прийняла рішення відновити програму «Шкільний автобус», адже в минулому році жодна школа Київщини не отримала шкільний автобус при потребі більше ста автобусів на регіон.

А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяв, що сьогоднішні автобуси є лише першим кроком, і протягом вересня-жовтня райони отримають ще десять автобусів за рахунок обласного бюджету.

Також губернатор сподівається залучити до реалізації програми «Шкільний автобус» кошти меценатів. «Я зроблю це власним прикладом: 1 вересня у Щасливому (Бориспільський район) від імені меценатів вручу шкільний автобус», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, підкресливши, що ставить завданням перед усіма главами райдержадміністрацій і мерами міст знайти меценатські кошти і подарувати своєму району шкільний автобус ще в цьому році.

А.ПРИСЯЖНЮК сподівається, вирішити проблему шкільних автобусів за найближчі декілька років. «На жаль, за один рік ми цю проблему не вирішимо. На це буде потрібно два-три, а то й чотири роки – в залежності від обсягу бюджету», - сказав він.