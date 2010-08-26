Суд розгляне апеляцію на рішення про продовження арешту Макаренка

У п’ятницю, 27 серпня, об 11.00 Апеляційний суд міста Києва розглядатиме апеляцію на рішення Печерського районного суду столиці щодо продовження терміну утримання під вартою колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Завтра адвокати МАКАРЕНКА оскаржуватимуть нещодавнє рішення Печерського райсуду, згідно з яким його утримуватимуть у Лук′янівському СІЗО до 10 жовтня», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що влада продовжує тиснути на опозицію і залякувати її. «Рішення Печерського райсуду, традиційно виконане по команді Банкової, стало черговим доказом репресій і знущань діючої влади над політичними опонентами і чесними офіцерами», - зазначив він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також висловив сподівання на чесність, порядність та об’єктивність судді, який розглядатиме завтра дану справу.

Адреса суду: площа Солом’янська, 2а. Телефони для довідок: 527-70-84, 067-230-17-05.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

20 серпня Печерський районний суд Києва продовжив його арешт до 10 жовтня.