Коломийський суд слухатиме справу щодо побиття журналіста Дем'яніва

Після попереднього слухання кримінальної справи щодо жорстокої бандитської розправи над головним редактором газети "Коломийський вісник" Василем Дем`янівим Коломийський міськрайонний суд(м. Коломия, вул. Грушевського, 29, тел.-04333-23555) призначив на п`ятницю, 27 серпня, засідання по суті. Журналіста в якості потерпілого суддя В.М.Веселов викликав на 9 год. 30 хв.

Побіжне вивчення кількох томів справи постраждалим у суді до попереднього слухання додало ще більше сумнівів стосовно добросовісної праці слідства. Міліція, що об`єднала в одне провадження жорстокий напад ще з двома розбійницькими випадками, огрунтовує суто хуліганський мотив з метою заволодіння мобільним телефоном. Дем`янів дотепер нічого не знає про знаряддя злочину, яким це "тупим предметом" йому зловмисники проламували череп та перебивали ноги. Слідчі чомусь не залучали журналіста до таких процедур як відтворення на місці події, очна ставка, а "впізнання" було сфальсифіковано. Слідчі не побажали після зняття гіпсу на зламаній нозі постраждалого провести судмедекспертизу виразного округлого знаку, залишеного на тілі від удару якимось предметом, що аналогічно прорізав шкіряну куртку та светр.

Василь Дем`янів не вірить у справедливе розслідування міліцією кримінальної справи, а також у "побутовий" мотив розбійницького нападу на нього, тому задля захисту своїх інтересів журналіст змушений був найняти адвоката.