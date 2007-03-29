КС готовий відмовити Ющенку у визнанні неконституційним закону про Кабмін?

Вчора стало відомо, що колегія суддів Конституційного суду відмовила президентові в розгляді його подання про визнання неконституційним закону "Про Кабінет міністрів", пише Комерсант-Україна. Це рішення не остаточне – воно вступить в дію лише після його затвердження на засіданні КС. Але в секретаріаті президента вже змирилися з програшем справи і готують нове подання, в якому приведуть нові аргументи про неконституційність цього закону.

Видання нагадує, що Віктор Ющенко оскаржував в КС не зміст закону про Кабмін, а процедуру його ухвалення, підписання і обнародування.

Виконуючий обов`язки прес-секретаря КС Іван Аврамов підтвердив Ъ, що колегія суду дійсно ухвалила таке рішення. При цьому пан Аврамов відзначив, що дане рішення не є остаточним: "Колегія – не остання інстанція. Остаточне рішення ухвалюється на засіданні суду за участю всіх вісімнадцяти суддів". Цю думку розділяє представник президента в Конституційному суді Володимир Шаповал. "Колегія – це тільки шість суддів, а до складу Конституційного суду входить вісімнадцять суддів, - пояснив він Ъ.– Тому рішення колегії ще нічого не означає. На засіданні суд може підтримати зовсім інше рішення".

За словами Івана Аврамова, зараз ведеться підготовка до засідання КС, на яке буде винесений проект, затверджений колегією суддів. Дату засідання поки не призначена, але прес-секретар КС завірив, що слухання пройдуть "достатньо оперативно".