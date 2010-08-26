Експерт: Кабмін визнав «декларативний принцип» Королевської

Кабінет міністрів України визнав декларативний принцип для бізнесу, який послідовно відстоює народний депутат України, голова Комітету Верховної ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи постанову Кабінету міністрів України №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі надання декларації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, на думку експерта, Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва на чолі з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ послідовно відстоює необхідність впровадження в Україні декларативного принципу для бізнесу. «Після ухвалення поправок Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», декларативний принцип було поширено на всі види бізнесу, крім тих, список яких має затвердити Кабмін. Сьогодні, ми нарешті, одержали цей список, і таким чином, уряд де-юре і де-факто визнало декларативний принцип Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ», - сказав експерт.

Водночас, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ відзначив, що чиновники постаралися максимально розширити список видів бізнесу, на які не поширюється декларативний принцип. «Те, що Кабмін оперативно, впродовж місяця після набуття чинності закону затвердив список видів діяльності, на які, як і раніше, потрібно одержувати дозвіл, – це добре. Погано те, що чиновники постаралися його максимально розширити, залишивши собі поле для корупції. І, хоча сьогодні нам обіцяють, що список з часом буде скорочено, виникає питання, навіщо треба було приймати сирий погано підготовлений документ?», – зазначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Він відзначив, що кінцевою метою декларативного принципу Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ є створення системи, в якій підприємець одержуватиме дозволи лише на ті види діяльності, які пов`язані із загрозою безпеці держави, загрозою здоров`ю і життю громадян, а також з доступом до обмежених видів ресурсів. «Сьогодні зроблено перший крок – декларативний принцип офіційно визнано і він запрацював. Наступним кроком буде поширення його на максимальну кількість видів бізнесу, і, як наслідок, скорочення кількості заборон», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Після набуття чинності поправок до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підприємці отримали право здійснювати господарську діяльність за декларативним принципом. Законом встановлюється, що право суб`єктів господарювання на проведення певних дій на підставі представлення декларації поширюється на всі види діяльності, не заборонені законом.

Перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації, в 30-денний термін визначається Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, «у разі незатвердження Кабінетом міністрів впродовж місяця з дня публікації переліку певних дій зі здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі надання декларації, суб`єкт господарювання має право на ведення господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації».

25 серпня ц.р. КМУ затвердив перелік видів господарської діяльності, для ведення яких необхідно одержати дозволи. До цього переліку включено 144 дії та видів діяльності. Решта видів господарської діяльності може здійснюватися за декларативним принципом. Крім того, з 227 видів дозвільних документів залишено лише 91.

Водночас у прес-службі Держкомпідприємництва відзначили, що зазначений в постанові Кабміну перелік видів діяльності найближчим часом буде скорочено - після внесення необхідних змін, дозволи необхідно буде одержувати на 125 видів робіт і діяльності, а кількість дозволів у цілому скоротиться до 68.