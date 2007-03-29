Ющенко запросив Мороза і керівників фракцій ще на одну розмову

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листи-запрошення голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ, його заступникам та керівникам парламентських фракцій взяти участь у консультаціях з приводу політичної ситуації в Україні, зокрема й у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Президента у ВР Роман ЗВАРИЧ.

«Такі консультації планується провести в понеділок, 2 квітня, о 14.00 з залі державних заходів Секретаріату Президента», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

У той же час на прес-конференції в Луганську Президент України заявив, що запрошує Олександра МОРОЗА і керівників фракцій на завтра.