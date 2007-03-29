Янукович образився на Ющенка: одним - обійми і поцілунки, іншим - претензії

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ назвав безвідповідальним і помилковим сьогоднішнє звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції в Харцизьку Донецькій області.

«На мій погляд, це помилка Президента робити такі заяви», - сказав прем`єр. Він відзначив, що він не зміг прочитати заяву Президента повністю, а лише сидячи на нараді прочитав її «одним оком», проте висновок про те, що уряд не виконує завдання із соціального захисту і щодо зростання економіки - це «голослівний висновок».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, аби робити такі висновки, «необхідно повернутися на рік або два назад і подивитися на 2005 рік, коли Президент разом зі своєю коаліцією ніс відповідальність за стан справ у країні». «На 2006 рік подивитися і зробити порівняльну таблицю, і подивитися на економічні показники, зокрема, і на ті хвалебні оди, які йшли на адресу урядів, обнімання і поцілунки. Ми це бачили, і за цим спостерігала вся країна», - сказав прем`єр. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент повинен бути об`єктивнішим і справедливішим, якщо він відповідальний Президент.

«І я не хотів би, аби образи у такій формі, несправедливі, ми чули на свою адресу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єра, на останній зустрічі з Президентом він знову пропонував В.ЮЩЕНКУ «систему роботи з урядом, з коаліцією, з Верховною Радою тобто, системно працювати, відпрацювати регламент і працювати спільно, тому що неможливо далі так працювати». Він відзначив, що 8 місяців не було жодної зустрічі з урядом. «Що це - уряд іншої країни чи цей уряд, не вибраний в Україні?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

У мене одне питання, якщо з першого дня партії, які не задоволені результатами найдемократичніших виборів, про які весь час говорили всі міжнародні організації, які за ними спостерігали, а вони не задоволені результатами.

Кажучи про партії, які не задоволені результатами парламентських виборів 2006 року, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що є Конституція, за якою в 2011 році будуть чергові вибори, і потрібно Конституцію виконувати. «А з першого дня вимагати повторних виборів, визнання виборів недійсними і т.д. - ось це антиконституційні дії. І те, що зараз Президент повторює слова відомої в країні пані, ви знаєте, мене це дивує», - сказав прем`єр.

За його словами, «у Президента є можливість, і ми її обговорювали з ним на останній зустрічі, об`єднатися разом, стати на чолі процесу зростання економіки, на чолі процесу зростання добробуту громадян». Як наголосив прем`єр, коаліція налаштована на те, аби співпрацювати. «І ми вважаємо, що це та місія, яку повинен виконувати Президент, а повторювати слова, за якими простежується бажання лідерів деяких партій зробити ревізію виборів, я вважаю, що це не справа Президента», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що виступає за те, аби все в країні відбувалося в правовому полі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, він згоден з останнім абзацом звернення Президента про те, що Конституційний Суд повинен зробити висновки. «За цими висновками далі йтиме все… Будь-який крок з боку Президента, який буде спрямований на дестабілізацію країни, на будь-які дії поза межами правового поля - він повинен добре розуміти про свою особисту відповідальність», - заявив прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ сподівається, і остання його розмова з В.ЮЩЕНКОМ дає йому цю надію, що взаєморозуміння все-таки буде. За словами прем`єра, під час зустрічі він «побачив в очах Президента бажання знайти таке взаєморозуміння». В.ЯНУКОВИЧ сподівається на зустріч з Президентом завтра і «визначатимемося».

Також В.ЯНУКОВИЧ сказав, що не вірить, що В.ЮЩЕНКО підпише указ про розпуск Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент у зверненні з нагоди річниці парламентських виборів 2006 року заявив, що вимагає від парламентсько-урядової більшості відмовитися від антизаконних дій і закликає Конституційний Суд України невідкладно обнародувати висновки щодо найбільш принципових справ його провадження.

Також глава держави наполягає на затвердженні Верховною Радою у вигляді Закону України ключових домовленостей між більшістю і опозицією, спрямованих на реалізацію стратегічних пріоритетів країни і її громадян.