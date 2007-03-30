Ніхто не хоче поступатися Майданом

Київська міська державна адміністрація просить Шевченківський районний суд обмежити проведення акції на Майдані Незалежності 31 березня.

Про це повідомив начальник Головного управління внутрішньої політики Київміськадміністрації Віктор Гончарук.

За його словами, управління у четвер провело нараду зі всіма організаторами акцій, що подали заявки на проведення акцій в центрі Києва 31 березня.

Гончарук підкреслив, що ніхто з організаторів не погодився відмовитися від наміру провести свою акцію на Майдані Незалежності 31 березня.

«Поступатися Майданом ніхто не хоче», - сказав він.

У зв`язку з цим управління і подало позовну заяву до суду у четвер.

Гончарук підкреслив, що прохання управління обмежити акції стосується виключно Майдану і 31 березня, тоді як в інші дні і в інших місцях акції можуть проводитися.

Як повідомлялося, Київські міські організації Партії регіонів і Союзу молоді регіонів подали 6 заявок до Київської міської державної адміністрації на проведення акцій в центрі Києва з 29 березня по 3 квітня.

28 березня Блок Юлії Тимошенко в Київській міській раді і у Верховній Раді, партія «Вперед, Україно!», а також київська міська організація партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» подали заявки до Київської міської державної адміністрації на проведення акцій в центрі Києва 31 березня.

Блоки Юлії Тимошенко і «Наша Україна», а також громадська організація «Народна самооборона» мають намір провести мітинг 31 березня на Майдані Незалежності в Києві.

Обком з посиланням на Українські новини