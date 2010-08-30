Нацрада готова провести конкурс на частоти, відібрані у ТВі і «5 каналу»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення готова провести повторний конкурс на частоти, які відібрані у ТВі та «5 каналу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради з питань телебачення і радіомовлення

В установі вважають рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня пріоритетним для виконання, оскільки дотримання законів України є для них беззаперечним.

“Національна рада готова провести повторний прозорий, публічний та відкритий конкурс на частоти, які стали предметом судового розгляду”, - наголошується в повідомленні.

Водночас у Нацраді зауважують, що це можна буде зробити після надання окремого відповідного дозволу Кабінету міністрів, за яким Національна рада звернеться негайно. Дозвіл необхідний з огляду на Постанову Кабміну від 09.06.2006 року, відповідно до якої з 1 січня 2010 року має бути припинено присвоєння аналогових частот згідно з міжнародною угодою „Женева-2006”.

“Конкурс буде відкритий, і в ньому зможуть взяти участь усі телеорганізації України, в тому числі ТВі та «5 канал». Враховуючи, що основною умовою конкурсу був саме розвиток інформаційного мовлення, «5 канал», природно, матиме певні переваги, оскільки є винятково інформаційним каналом”, - запевняють у Нацраді.

В повідомленні окремо зазначається, що після того, як буде оголошено дату конкурсу, Національна рада звернеться з проханням до телерадіоорганізацій стосовно забезпечення прямої трансляції засідання для висвітлення об’єктивності та чесності роботи регуляторного органу.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.

Сьогодні, 30 серпня, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”.

Відповідно до постанови суду, апеляційний позов телеканалів ТВі та “5 канал” суд задовольнив частково. Зокрема, Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнано неправомірним і скасовано.

Суддя зазначив, що це рішення Апеляційного суду може бути оскаржене відповідно до закону у Вищому адміністративному суді України.

Також суддя зазначив, що повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня.