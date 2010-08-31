Колесніков розказав, якому бізнесу світять податкові канікули

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що уряд планує звільнити ресторанний бізнес від сплати податку на прибуток на 5 років для активізації його розвитку в рамках підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 162 від 31 серпня 2010 року).

"Це стосується всіх ресторанів і кафе Київської, Харківської, Донецької і Львівської областей. Крім того, і до ресторанного бізнесу може бути застосовано нульову ставку податку на прибуток. Упродовж 5 років всі точки громадського харчування в країні будуть звільнені від цього обов`язкового платежу", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, в даний час також обговорюється можливість безплатного розміщення у всіх друкованих і електронних каталогах уряду даних про ресторани і кафе, які стануть приймати платіжні картки (хоча б Visa і MasterCard) і зроблять меню англійською мовою.

Віце-прем`єр нагадав, що в даний час відповідно до законодавства готельний бізнес вже звільнено від сплати податку на прибуток. "В Україні не вистачає готелів. Більш того, ми працюємо над додатковою фінансовою мотивацією. Щоб власники готелів зводили нові готелі, підвищували класність своїх закладів, ми готові відшкодовувати процентну ставку за використання кредитів, взятих на модернізацію. У жовтні-листопаді буде ухвалено новий закон, який адаптує поняття зірковості готелів до світових стандартів", - повідомив він.