Соратник Тимошенко: Ющенко – перший, до кого треба застосувати імперативний мандат

Олексій Данілов, єдиний «чинний» член фракції БЮТ, який проголосував проти відомого ультиматуму – 17-и вимог опозиції, в інтерв`ю «Українській правді» сказав, що «Тимошенко є заручницею певних ілюзій, які їй нав`язує оточення».

А президента Віктора Ющенка Данілов назвав людиною, яка «дуже сильно хворіє», і зауважив, що до Ющенка варто було б застосувати імперативний мандат в першу чергу. Тому що він «не виконав жодної обіцянки, яку він давав на Майдані разом зі своєю командою».

«Але гарант Конституції – це перша особа в державі! – нагадав нардеп. - Перша! Не друга і не третя! А якщо ви подивитеся на 17 пунктів, який опозиція висунула до коаліції, то 15 з них адресовані до Віктора Андрійовичеві Ющенку».

«Вони (оточення Ющенка) не витримали випробування грошима і владою», - на думку Данілова, це – основна причина того, що сьогодні ситуація в державі склалася саме так. «Сьогодні сідати з цими людьми (що не витримали випробування владою) за один стіл і продовжувати з ними вести какой–то діалог – це вище за моє розуміння», - додав Данілов. Тимошенко до цієї когорти Данілов не відносить, вважаючи її «вибачте за вираз, потерпілою у всій цій ситуації».