Яценюк побачив, як Янукович заклав першу щаблину єдності

Міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що останній візит прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселю був першим кроком до формування єдиної української позиції у зовнішній політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На моє переконання, цей візит, можливо, став першою щаблиною для формування єдності української позиції на зовнішньому світі», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що впродовж візиту ніхто не почув заяв, які б суперечили євроатлантичним прагненням України.

Міністр зазначив, що МЗС, в першу чергу, розраховує на підписання у червні угоди про спрощення візового режиму та конструктивної роботи з підписання нової угоди між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня В.ЯНУКОВИЧ здійснив візит до Брюсселю, в рамках якого проводив зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, президентом Європарламенту Х.-Г.ПОТТЕРІНГОМ та виступав в Комітеті закордонних справ Європарламенту.

У програмі візиту В.ЯНУКОВИЧА участь взяв участь і А.ЯЦЕНЮК.