Бойко «видав»: він думає, що у нас ціна газу для населення така ж, як і в РФ

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО виключає повторне підвищення роздрібних цін на природний газ для населення.

Про це він сказав в інтерв`ю «5 каналу».

«Зараз у нас ціна для населення така ж, як і в Російській Федерації... Більше підвищувати ціну ми не збираємося», – сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що підвищення цін на газ для населення на 50% із серпня цього року було вимушеним кроком, зробленим у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня 2010 року підвищила роздрібні ціни на природний газ для населення в середньому на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (із ПДВ).

Згідно з Меморандумом, підписаним між Кабінетом міністрів України і МВФ, із 1 квітня 2011 року заплановано повторне підвищення цін на газ для населення ще на 50%.

У той же час газ за внутрішньоросійськими цінами - основний пряник, яким Газпром заманює Нафтогаз у спільне підприємство. .

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР в ефірі телеканалу «Вести» заявив:

«На перспективу наша точка зору, точка зору «Газпрому» зводиться до того, що ми могли б об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», при цьому ми вважаємо, що це був би дуже важливий соціальний момент, оскільки постачання газу для населення України могло б у цьому випадку здійснюватися, на наш погляд, за цінами, за якими здійснюється постачання газу для населення Росії. У нас ціна на газ для населення Росії встановлюється державою, є неринковою, на сьогоднішній день це 1 тис. 880 руб. за тис. куб. Це трохи більше 60 дол. за тисячу кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН:

Відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявністю чи відсутністю в абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зросли на 50%, повідомляється на веб-сайті Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України. Відповідне рішення затверджене постановою комісії №812 від 13 липня 2010 року. Цього самого дня постанову зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Відпускна ціна на природний газ для абонентів, які споживають не більш як 2,5 тис. кубометрів газу на рік, за наявності лічильника зросте з 483,6 грн. за тисячу кубометрів до 725,4 грн., за відсутності лічильника — із 531,6 грн. до 798 грн. за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більш як 6 тис. кубометрів на рік, за наявності лічильника збільшиться з 732 грн. за тисячу кубометрів до 1098 грн., за відсутності лічильника — із 805,2 грн. до 1207,8 грн. за тисячу кубометрів.

Для абонентів, які споживають не більш як 12 тис. кубометрів на рік, ціна на газ за наявності лічильника зросте з 1498,8 грн. за тисячу кубометрів до 2248,2 грн., за відсутності лічильника — з 1648,2 грн. до

2473,2 грн. за тисячу кубометрів.

Також ціна на газ для абонентів, які споживають понад 12 тис. кубометрів на рік, за наявності лічильника збільшиться з 1790,4 грн. за тисячу кубометрів до 2685,6 грн., за відсутності лічильника — із 1968,6 грн. до 2954,1 грн. за тисячу кубометрів.